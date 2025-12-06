Atelier créatif Origami Médiathèque de Gasny Gasny

Atelier créatif Origami

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Envie de faire un cadeau original à vos proches pour les fêtes ? La médiathèque vous propose un atelier création de boucles d’oreilles en origami. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Atelier créatif Origami

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif Origami Gasny a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération