Atelier créatif Origami, initiation et découverte Médiathèque Royan
Atelier créatif Origami, initiation et découverte Médiathèque Royan samedi 20 décembre 2025.
Atelier créatif Origami, initiation et découverte
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Par Alice Viale, artiste origamiste Adulte à partir de 14 ans
.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
By Alice Viale, origami artist Adults aged 14 and over
German :
Von Alice Viale, Origami-Künstlerin Erwachsene ab 14 Jahren
Italiano :
A cura di Alice Viale, artista dell’origami Adulti dai 14 anni in su
Espanol :
Por Alice Viale, artista del origami Adultos a partir de 14 años
L’événement Atelier créatif Origami, initiation et découverte Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan