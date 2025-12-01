Atelier créatif Origami, initiation et découverte Médiathèque Royan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Par Alice Viale, artiste origamiste Adulte à partir de 14 ans
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10  mediatheque@mairie-royan.fr

English :

By Alice Viale, origami artist Adults aged 14 and over

German :

Von Alice Viale, Origami-Künstlerin Erwachsene ab 14 Jahren

Italiano :

A cura di Alice Viale, artista dell’origami Adulti dai 14 anni in su

Espanol :

Por Alice Viale, artista del origami Adultos a partir de 14 años

