Atelier créatif Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 29 novembre 2025.
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 11:30:00
2025-11-29
Un atelier créatif pour se détendre et repartir avec l’objet de sa création.
Sur un thème donné à l’avance, les bibliothécaires et les enfants créent un objet. Le plaisir de repartir avec sa création et de le montrer à ses parents !
A partir de 7 ans, sans les parents
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
English : Atelier créatif
