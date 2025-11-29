Atelier créatif Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Atelier créatif

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure

2025-11-29 10:00:00

2025-11-29 11:30:00

2025-11-29

Un atelier créatif pour se détendre et repartir avec l’objet de sa création.

Sur un thème donné à l’avance, les bibliothécaires et les enfants créent un objet. Le plaisir de repartir avec sa création et de le montrer à ses parents !

A partir de 7 ans, sans les parents

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

