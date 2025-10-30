Atelier créatif « Paper Toy » Place du Vieux Château Montbron
Atelier créatif « Paper Toy » Place du Vieux Château Montbron jeudi 30 octobre 2025.
Atelier créatif « Paper Toy »
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 11:15:00
Date(s) :
2025-10-30
Création d’un tipi en papier.
.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
English :
Creation of a paper teepee.
German :
Erstellen eines Tipis aus Papier
Italiano :
Creazione di un teepee di carta.
Espanol :
Creación de un tipi de papel.
L’événement Atelier créatif « Paper Toy » Montbron a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord