Atelier créatif « Paper Toy »

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:15:00

2025-10-30

Création d’un tipi en papier.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

English :

Creation of a paper teepee.

German :

Erstellen eines Tipis aus Papier

Italiano :

Creazione di un teepee di carta.

Espanol :

Creación de un tipi de papel.

