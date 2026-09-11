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AGENDA · Sainte-Sigolène

Atelier créatif paper toy Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque L'échappée belle · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque L'échappée belle
Adresse
6 rue de la découverte
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Atelier créatif paper toy

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Atelier créatif pour les enfants de 7 à 10 ans, gratuit et sur inscription.
Hubert, le meilleur ami de la sorcière Brume prend du relief entre vos doigts !
Inscription recommandée, places limitées.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 

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English :

Creative workshop for children ages 7 to 10—free, but registration is required.
Hubert, the witch Brume’s best friend, comes to life between your fingers!
Registration is recommended; space is limited.

L’événement Atelier créatif paper toy Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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