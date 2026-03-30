Atelier créatif Papier Maison Rue du Four Mâlain
Atelier créatif Papier Maison Rue du Four Mâlain mercredi 1 juillet 2026.
Mâlain
Atelier créatif Papier Maison
Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.
Papier Maison
Après avoir découvert le principe de la pâte à papier, Mathias Boudot vous invite à plonger les mains dans la matière et fabriquer votre papier, que vous pourrez même personnaliser.
De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.
Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .
Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Papier Maison
L’événement Atelier créatif Papier Maison Mâlain a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne