Atelier créatif Papier Maison Rue du Four Mâlain

Mâlain

Atelier créatif Papier Maison

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-02 17:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Papier Maison

Après avoir découvert le principe de la pâte à papier, Mathias Boudot vous invite à plonger les mains dans la matière et fabriquer votre papier, que vous pourrez même personnaliser.

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.

Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.

Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Papier Maison

L’événement Atelier créatif Papier Maison Mâlain a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne