Atelier créatif Pâques Eaux-Bonnes
Atelier créatif Pâques Eaux-Bonnes mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif Pâques
Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez nous retrouver au Casino des Eaux-Bonnes pour un moment ludique afin de créer votre masques de lapin. sur réservation, pour les enfants entre 6 et 12 ans. Ecrivez nous à anim@eauxbonnes.fr .
Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Atelier créatif Pâques
L’événement Atelier créatif Pâques Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées