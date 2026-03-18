Atelier créatif Pâques

Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez nous retrouver au Casino des Eaux-Bonnes pour un moment ludique afin de créer votre masques de lapin. sur réservation, pour les enfants entre 6 et 12 ans. Ecrivez nous à anim@eauxbonnes.fr .

Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Atelier créatif Pâques

L’événement Atelier créatif Pâques Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées