Atelier créatif parent-enfant à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé
Atelier créatif parent-enfant à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé jeudi 23 avril 2026.
Atelier créatif parent-enfant à la Maison Nocé
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Création d’un photophore nature et récup’
Donnez une seconde vie à de simples pots en verre en les transformant en photophores poétiques et uniques, parfaits pour décorer une table ou un coin de jardin. Un moment créatif parent enfant pour illuminer les soirées printanières.
Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé.
Tarif 25€ atelier duo parent-enfant à partir de 4 ans matériel fourni sur réservation. .
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Atelier créatif parent-enfant à la Maison Nocé
L’événement Atelier créatif parent-enfant à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CdC Coeur du Perche
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