Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up Bletterans

Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up

Médiathèque intercommunale- site de Bletterans Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez en famille créer vos cartes de Noël ou vos cartes de voeux sur le principe du pop-up ! Un temps pour les parents et les enfants où nous mettons à votre disposition du matériel et des idées. .

Médiathèque intercommunale- site de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 75 47 mediatheque@bressehauteseille.fr

