Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up Bletterans samedi 22 novembre 2025.

Médiathèque intercommunale- site de Bletterans Bletterans Jura

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Venez en famille créer vos cartes de Noël ou vos cartes de voeux sur le principe du pop-up ! Un temps pour les parents et les enfants où nous mettons à votre disposition du matériel et des idées.   .

Médiathèque intercommunale- site de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 75 47  mediatheque@bressehauteseille.fr

