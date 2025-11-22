Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up Bletterans
Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up
Gratuit
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Venez en famille créer vos cartes de Noël ou vos cartes de voeux sur le principe du pop-up ! Un temps pour les parents et les enfants où nous mettons à votre disposition du matériel et des idées. .
Médiathèque intercommunale- site de Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 75 47 mediatheque@bressehauteseille.fr
