Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up médiathèque intercommunale-site de Voiteur Voiteur

Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up

médiathèque intercommunale-site de Voiteur 2 rue des Masses Voiteur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Venez en famille créer vos cartes de Noël ou vos cartes de voeux sur le principe du pop-up ! Un temps pour les parents et les enfants où nous mettons à votre disposition du matériel et des idées. .

médiathèque intercommunale-site de Voiteur 2 rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 04 40 mediatheque@bressehauteseille.fr

English : Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up

German : Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif parent/enfant Cartes de voeux en pop-up Voiteur a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme JurAbsolu