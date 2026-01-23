Atelier créatif parent-enfant Maison Nocé Perche en Nocé

Atelier créatif parent-enfant

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 15:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Envie d’un moment créatif et complice avec votre enfant ?

Participez à notre atelier parent-enfant Personnalisez un masque vénitien !

Peinture, paillettes, plumes et imagination seront au rendez-vous pour créer ensemble un masque unique, inspiré du célèbre carnaval de Venise. Un moment ludique et chaleureux pour partager, créer et repartir avec une œuvre originale faite à quatre mains.

Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. À partir de 3 ans. Informations complémentaires et réservations sur https://www.maisonnoce.com/ ou 06 68 71 90 98. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 68 71 90 98

L’événement Atelier créatif parent-enfant Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-23 par OT CdC Coeur du Perche