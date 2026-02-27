Atelier créatif parent/enfant Le Comptoir des Lugues Pindères

Atelier créatif parent/enfant

Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

2026-03-14

Avec Anaïs.

Collages (3-6 ans)

Sur inscription .

Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

English : Atelier créatif parent/enfant

