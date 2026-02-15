Atelier créatif parent/enfant Le Comptoir des Lugues Pindères
samedi 14 mars 2026.
Atelier créatif parent/enfant
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
2026-03-14
Avec Anaïs.
Bracelets (dès 6 ans)
Sur inscription .
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
English : Atelier créatif parent/enfant
