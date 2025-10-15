Atelier créatif parent-enfant Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Atelier créatif parent-enfant
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
2025-10-15
Pontivy Communauté organise le Festival des familles du 13 au 25 octobre.
Viens fabriquer en famille ton instrument de musique à partir de matériaux de récup’.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription .
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
