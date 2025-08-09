ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE » SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE Brissac Loire Aubance

ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE » SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE Brissac Loire Aubance samedi 9 août 2025.

ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE »

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 458 Route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09 17:00:00

Date(s) :

2025-08-09

ATELIER CREATIF TRIBU EN MOSAIQUE PARENT-ENFANT

Atelier TRIBU en duo parent, grand-parent /enfant

Un moment de partage en famille

Envie de passer du temps avec votre enfant lors d’un atelier créatif pour créer une un totem, un petit tableau ?

Le stage s’organise autour du choix du sujet, des matériaux, émaux de briare, smalts de venise, verre tiffany, du choix des couleurs, de la découpe et du collage. .

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 458 Route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 77 54 91 ateliercaromosaic@sfr.fr

English :

TRIBE EN MOSAIQUE PARENT-CHILD CREATIVE WORKSHOP

German :

KREATIVER WORKSHOP MOSAIKSTAMM ELTERN-KIND

Italiano :

LABORATORIO CREATIVO DELLA TRIBÙ DEL MOSAICO GENITORI-BAMBINI

Espanol :

TALLER CREATIVO DE LA TRIBU DEL MOSAICO DE PADRES E HIJOS

L’événement ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE » Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages