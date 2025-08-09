ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE » SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE Brissac Loire Aubance
ATELIER CREATIF PARENT ENFANT « TRIBU FAMILIALE »
SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 458 Route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Début : 2025-08-09 14:00:00
fin : 2025-08-09 17:00:00
ATELIER CREATIF TRIBU EN MOSAIQUE PARENT-ENFANT
Atelier TRIBU en duo parent, grand-parent /enfant
Un moment de partage en famille
Envie de passer du temps avec votre enfant lors d’un atelier créatif pour créer une un totem, un petit tableau ?
Le stage s’organise autour du choix du sujet, des matériaux, émaux de briare, smalts de venise, verre tiffany, du choix des couleurs, de la découpe et du collage. .
SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 458 Route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 77 54 91 ateliercaromosaic@sfr.fr
English :
TRIBE EN MOSAIQUE PARENT-CHILD CREATIVE WORKSHOP
German :
KREATIVER WORKSHOP MOSAIKSTAMM ELTERN-KIND
Italiano :
LABORATORIO CREATIVO DELLA TRIBÙ DEL MOSAICO GENITORI-BAMBINI
Espanol :
TALLER CREATIVO DE LA TRIBU DEL MOSAICO DE PADRES E HIJOS
