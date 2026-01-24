Atelier créatif parents -enfants à la Cale La Cale – Maison du projet Rennes Mercredi 11 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Offrez-vous un moment de complicité en famille grâce à cet atelier créatif parents-enfants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T16:30:00.000+01:00

1



La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



