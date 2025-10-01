Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss Sainte-Sigolène
Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss Sainte-Sigolène mercredi 1 octobre 2025.
Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-10-01 16:30:00
fin : 2025-10-01 18:00:00
Venez rencontrer l’auteure illustratrice jeunesse Corinne Dreyfuss et explorer son univers lors d’un atelier créatif en duo.
A la médiathèque l’Echappée Belle
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
English :
Come and meet children’s illustrator Corinne Dreyfuss and explore her world in a creative duo workshop.
At the Echappée Belle media library
German :
Lernen Sie die Kinderbuchautorin und Illustratorin Corinne Dreyfuss kennen und erkunden Sie ihre Welt bei einem kreativen Workshop zu zweit.
In der Mediathek l’Echappée Belle
Italiano :
Venite a conoscere l’illustratrice per bambini Corinne Dreyfuss ed esplorate il suo mondo in un laboratorio creativo in coppia.
Presso la mediateca Echappée Belle
Espanol :
Ven a conocer a la ilustradora infantil Corinne Dreyfuss y explora su mundo en un taller creativo a dúo.
En la mediateca Echappée Belle
