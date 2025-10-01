Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss Sainte-Sigolène

Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss Sainte-Sigolène mercredi 1 octobre 2025.

Atelier créatif parents-enfants avec Corinne Dreyfuss

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-01 16:30:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Venez rencontrer l’auteure illustratrice jeunesse Corinne Dreyfuss et explorer son univers lors d’un atelier créatif en duo.

A la médiathèque l’Echappée Belle

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

Come and meet children’s illustrator Corinne Dreyfuss and explore her world in a creative duo workshop.

At the Echappée Belle media library

German :

Lernen Sie die Kinderbuchautorin und Illustratorin Corinne Dreyfuss kennen und erkunden Sie ihre Welt bei einem kreativen Workshop zu zweit.

In der Mediathek l’Echappée Belle

Italiano :

Venite a conoscere l’illustratrice per bambini Corinne Dreyfuss ed esplorate il suo mondo in un laboratorio creativo in coppia.

Presso la mediateca Echappée Belle

Espanol :

Ven a conocer a la ilustradora infantil Corinne Dreyfuss y explora su mundo en un taller creativo a dúo.

En la mediateca Echappée Belle

