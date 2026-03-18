Atelier créatif parents-enfants Association Rejouets Cérences

Atelier créatif parents-enfants

Association Rejouets 14 Rue des Salines Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

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Association Rejouets 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96 contact@rejouets.com

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English : Atelier créatif parents-enfants

L’événement Atelier créatif parents-enfants Cérences a été mis à jour le 2026-03-18 par OTGTM BIT Granville