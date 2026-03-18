Atelier créatif parents-enfants Association Rejouets Cérences
Atelier créatif parents-enfants Association Rejouets Cérences samedi 6 juin 2026.
Atelier créatif parents-enfants
Association Rejouets 14 Rue des Salines Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
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Association Rejouets 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96 contact@rejouets.com
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English : Atelier créatif parents-enfants
L’événement Atelier créatif parents-enfants Cérences a été mis à jour le 2026-03-18 par OTGTM BIT Granville