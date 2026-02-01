Atelier créatif parents-enfants de fabrication de marionnettes Cancan Café Percy-en-Normandie
Atelier créatif parents-enfants de fabrication de marionnettes Cancan Café Percy-en-Normandie mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif parents-enfants de fabrication de marionnettes
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Emma vous propose un nouvel atelier créatif parents-enfants chez Cancan Café ! Au menu cette fois-ci fabrication de marionnettes à main et articulées. Gratuit. Inscription souhaitée. .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
