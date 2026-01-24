Atelier créatif parents-enfants La Cale – Maison du projet Rennes Mercredi 18 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’exposition d’Aliciama, nous vous proposons de partager un moment créatif avec votre enfant et créer votre animal fantastique.

Début : 2026-03-18T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T11:30:00.000+01:00

La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



