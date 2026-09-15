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AGENDA · Parthenay

Atelier créatif 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

vendredi 30 octobre 2026 · 22 Boulevard de la Meilleraye · Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
22 Boulevard de la Meilleraye
Adresse
1er étage du Palais des Congrès
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Atelier créatif

22 Boulevard de la Meilleraye 1er étage du Palais des Congrès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Laissez parler votre créativité et venez réaliser de petits animaux et des paysages d’automne à partir d’éléments de la nature : feuilles, brindilles, glands, pommes de pin et bien d’autres trésors de saison !

Public familial.   .

22 Boulevard de la Meilleraye 1er étage du Palais des Congrès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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