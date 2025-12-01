Atelier créatif Passeur de Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Atelier créatif Passeur de Bulles

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Atelier par Théo Calméjane, auteur de la bande dessinée Pillow man. A partir de 8 ans, sur inscription

Organisé par le Collectif des bibliothèques du Pays bigouden sud .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

