Atelier créatif Passeur de Bulles Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
2025-12-10
Atelier par Théo Calméjane, auteur de la bande dessinée Pillow man. A partir de 8 ans, sur inscription
Organisé par le Collectif des bibliothèques du Pays bigouden sud .
Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55
