Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 08:30:00

fin : 2026-04-01 12:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-16

Découvrez la technique de cire perdue !

Vous sculptez votre pièce en cire, puis vous la moulez dans du plâtre.

L’atelier se charge ensuite de la cuisson la cire fond, le moule est rempli de verre et passé au four pour donner naissance à votre sculpture en verre unique.

Atelier idéal pour celles et ceux qui aiment prendre le temps de modeler et expérimenter.

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Pâte de verre

L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie