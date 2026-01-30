Atelier créatif Pause créative de l’art Le couvent d’Ossau Louvie-Juzon

Atelier créatif Pause créative de l’art

Le couvent d’Ossau 1 Rue Maréchal Joffre Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Pas besoin d’être un artiste pour participer ! Cette journée est conçue pour les adultes qui souhaitent s’offrir une pause et laisser parler leur créativité. La journée débute par une proposition de thème (un mot, une idée, une image…) pour lancer votre imaginaire. À partir de là, chacun s’exprime comme il le souhaite. Le processus de création est stimulé par la mise à disposition de nombreux médiums. Vous pourrez expérimenter Le dessin et la peinture, le modelage à l’argile, le collage, les pastels (secs ou gras) ou encore l’écriture.

Si c’est un moment privilégié pour se retrouver soi-même, c’est aussi une belle occasion de tisser du lien et d’échanger avec les autres participants dans un cadre sécurisant. Le midi, la convivialité continue avec un déjeuner partagé type Auberge Espagnole chacun apporte un petit quelque chose à manger, nous offrons le café et le thé. .

Le couvent d’Ossau 1 Rue Maréchal Joffre Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 75 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif Pause créative de l’art Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées