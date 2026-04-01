Atelier créatif pebble art 35750 Iffendic
Atelier créatif pebble art 35750 Iffendic mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif pebble art
35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
La médiathèque d’Iffendic vous propose un atelier créatif où petits et grands pourront développer leur imagination et créer une œuvre d’art avec des galets, des coquillages et autres objets naturels.
A partir de 6 ans. Gratuit. Sur réservation (02 99 09 76 75 ou mediatheque@iffendic.bzh). .
35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
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English :
L’événement Atelier créatif pebble art Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté