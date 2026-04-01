Atelier créatif pebble art 35750 Iffendic

Atelier créatif pebble art

35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La médiathèque d’Iffendic vous propose un atelier créatif où petits et grands pourront développer leur imagination et créer une œuvre d’art avec des galets, des coquillages et autres objets naturels.

A partir de 6 ans. Gratuit. Sur réservation (02 99 09 76 75 ou mediatheque@iffendic.bzh). .

35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Atelier créatif pebble art Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté