Atelier créatif Peindre au Château

Château de La Barre Bierné-les-Villages Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez à un atelier créatif peinture dans un lieu exceptionel !

Visite à thème au Château de la Barre à Bierné, suivie d’un atelier de peinture en plein-air, oud ans l’atelier de l’artiste Jacqueline VASSAIL, de 14h à 17h. .

Château de La Barre Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative painting workshop in an exceptional setting!

L’événement Atelier créatif Peindre au Château Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2026-02-25 par SUD MAYENNE