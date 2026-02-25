Atelier créatif Peindre au Château Bierné-les-Villages
Atelier créatif Peindre au Château Bierné-les-Villages samedi 18 avril 2026.
Atelier créatif Peindre au Château
Château de La Barre Bierné-les-Villages Mayenne
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
2026-04-18
Participez à un atelier créatif peinture dans un lieu exceptionel !
Visite à thème au Château de la Barre à Bierné, suivie d’un atelier de peinture en plein-air, oud ans l’atelier de l’artiste Jacqueline VASSAIL, de 14h à 17h. .
Château de La Barre Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
English :
Take part in a creative painting workshop in an exceptional setting!
