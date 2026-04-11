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Atelier créatif : peindre sans savoir dessiner – détente moment a soit Feuille blanche café noir Paris

Atelier créatif : peindre sans savoir dessiner – détente moment a soit Feuille blanche café noir Paris

Atelier créatif : peindre sans savoir dessiner – détente moment a soit Feuille blanche café noir Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Feuille blanche café noir

Adresse : 102, rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p>30 euros.</p>

Lors de cet atelier créatif viens découvrir la technique de l’aquarelle (ou autre)

Pas besoin de savoir dessiné, aucune base requis.

Le but : prendre un bon moment créatif, se déconnecter, se détendre et apprendre ou approfondir une nouvelle technique sans attente.

Le but : prendre un bon moment créatif, se déconnecter, se détendre et apprendre ou approfondir une nouvelle technique sans attente.
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 18h00
payant

30 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

Feuille blanche café noir 102, rue Truffaut  75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/event/atelier-creatif-aquarelle/


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