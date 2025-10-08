Atelier créatif « Peinture éclaboussée & couleurs d’automne » à La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Cusset

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

Les enfants jouent avec pinceaux, éponges et projections pour créer des paysages d’automne explosifs de couleurs. Une exploration libre où l’on mélange éclaboussures, feuilles et nuances chaudes.

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

English :

Children play with brushes, sponges and projections to create explosively colorful autumn landscapes. A free exploration that mixes splashes, leaves and warm hues.

German :

Die Kinder spielen mit Pinseln, Schwämmen und Projektionen, um farbexplosive Herbstlandschaften zu erschaffen. Eine freie Erkundung, bei der Spritzer, Blätter und warme Nuancen gemischt werden.

Italiano :

I bambini giocano con pennelli, spugne e proiezioni per creare paesaggi autunnali pieni di colori. Un’esplorazione libera che mescola schizzi, foglie e tinte calde.

Espanol :

Los niños juegan con pinceles, esponjas y proyecciones para crear paisajes otoñales rebosantes de color. Una exploración libre que mezcla salpicaduras, hojas y tonos cálidos.

