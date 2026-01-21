Atelier créatif Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier créatif Peinture sur soie
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 15:00:00
2026-02-17
Laissez libre cours à votre imagination en peignant, sur une étoffe de soie, des motifs colorés inspirés des grenades arméniennes.
English :
Give free rein to your imagination by painting colorful patterns inspired by Armenian pomegranates on silk fabric.
