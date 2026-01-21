Atelier créatif Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier créatif Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 17 février 2026.

Atelier créatif Peinture sur soie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 15:00:00

Date(s) :
2026-02-17

Laissez libre cours à votre imagination en peignant, sur une étoffe de soie, des motifs colorés inspirés des grenades arméniennes.
  .

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Give free rein to your imagination by painting colorful patterns inspired by Armenian pomegranates on silk fabric.

L’événement Atelier créatif Peinture sur soie Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme