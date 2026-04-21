Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud
Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud lundi 18 mai 2026.
Parcoul-Chenaud
Atelier créatif peinture sur textile
Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
ATELIER CRÉATIF
Peinture sur textile avec Isabelle
Le thème Fleurs de Printemps
À 14h, à la médiathèque. Gratuit-Sur inscription. Goûter convivial offert.
Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez.
ATELIER CRÉATIF
Peinture sur textile avec Isabelle
Le thème Fleurs de Printemps
À 14h, à la médiathèque
Gratuit-Sur inscription
Goûter convivial offert
Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez. .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29
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English : Atelier créatif peinture sur textile
CREATIVE WORKSHOP
Textile painting with Isabelle
Theme: Spring Flowers
At 2pm, at the mediatheque. Free-On registration. Snack offered.
A fabric support will be provided for everyone to create and take home, or bring your own cotton T-shirt if you wish.
L’événement Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne
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