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Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud

Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud

Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud lundi 18 mai 2026.

Ville : 24410 Parcoul-Chenaud

Département : Dordogne

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Parcoul-Chenaud

Atelier créatif peinture sur textile

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

ATELIER CRÉATIF
Peinture sur textile avec Isabelle
Le thème Fleurs de Printemps
À 14h, à la médiathèque. Gratuit-Sur inscription. Goûter convivial offert.
Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez.
ATELIER CRÉATIF
Peinture sur textile avec Isabelle
Le thème Fleurs de Printemps
À 14h, à la médiathèque
Gratuit-Sur inscription
Goûter convivial offert
Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez.   .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29 

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English : Atelier créatif peinture sur textile

CREATIVE WORKSHOP
Textile painting with Isabelle
Theme: Spring Flowers
At 2pm, at the mediatheque. Free-On registration. Snack offered.
A fabric support will be provided for everyone to create and take home, or bring your own cotton T-shirt if you wish.

L’événement Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne

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