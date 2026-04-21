Parcoul-Chenaud

Atelier créatif peinture sur textile

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

ATELIER CRÉATIF

Peinture sur textile avec Isabelle

Le thème Fleurs de Printemps

À 14h, à la médiathèque. Gratuit-Sur inscription. Goûter convivial offert.

Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez.

ATELIER CRÉATIF

Peinture sur textile avec Isabelle

Le thème Fleurs de Printemps

À 14h, à la médiathèque

Gratuit-Sur inscription

Goûter convivial offert

Un support en tissu sera fourni à chacun pour créer et l’emporter chez soi ou apportez votre tee-shirt coton si vous le souhaitez. .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29

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English : Atelier créatif peinture sur textile

CREATIVE WORKSHOP

Textile painting with Isabelle

Theme: Spring Flowers

At 2pm, at the mediatheque. Free-On registration. Snack offered.

A fabric support will be provided for everyone to create and take home, or bring your own cotton T-shirt if you wish.

L’événement Atelier créatif peinture sur textile Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne