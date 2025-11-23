Atelier créatif Peinture sur tissus avec kalam Catherine Mâge Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier créatif Peinture sur tissus avec kalam Catherine Mâge

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-20 2026-02-21

En regard de l’exposition Ô Kalamkari , découvrez la technique de la peinture sur tissus avec l’outil kalam (bambou taillé et tissu).

Ouvert à toutes et tous adultes et enfants dès 4 ans

Sur réservation uniquement .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

