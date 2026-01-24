Atelier créatif peinture Ton cheval du nouvel an chinois Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif peinture Ton cheval du nouvel an chinois

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Réalisation d’un tableau sur toile.

Le motif du cheval est préparé en amont.

Les enfants choisissent leurs couleurs et peignent les différentes zones du cheval à la peinture acrylique, en respectant les contours.

Travail sur la mise en couleur, les contrastes et l’harmonie des couleurs. Le fond de la toile est également peint selon les consignes données et les contours surlignés au crayon doré.

Le matériel est fourni et les étapes sont expliquées pas à pas, de manière adaptée à l’âge des enfants.

Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

