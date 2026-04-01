Cohade

Atelier créatif Pêle-Mêle

Salle polyvalente Cohade Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Réalisez votre propre Pêle-Mêle unique sur toile avec ficelles, pinces et déco.

Matériel fourni et goûter offert.

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Salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 43 20 70

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English :

Make your own unique Pell-mell on canvas with strings, clips and decoration.

Materials provided and snack offered.

L’événement Atelier créatif Pêle-Mêle Cohade a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne