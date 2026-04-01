Atelier créatif Pêle-Mêle Cohade
Atelier créatif Pêle-Mêle Cohade mardi 14 avril 2026.
Cohade
Atelier créatif Pêle-Mêle
Salle polyvalente Cohade Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Réalisez votre propre Pêle-Mêle unique sur toile avec ficelles, pinces et déco.
Matériel fourni et goûter offert.
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Salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 43 20 70
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English :
Make your own unique Pell-mell on canvas with strings, clips and decoration.
Materials provided and snack offered.
L’événement Atelier créatif Pêle-Mêle Cohade a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne