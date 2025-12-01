Atelier Créatif Père Noël chez KatB Art à Amboise Amboise
97 Rue Nationale Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00
Venez participer à un atelier créatif Père Noël le 20 décembre 2025.
Réservation obligatoire, places limitées.
A partir de 4 ans. 15 .
97 Rue Nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 04 36 72 katb.art@orange.fr
English : Creative Santa Claus Workshop at KatB Art in Amboise
Take part in a creative Father Christmas workshop on 20th December 2025.
