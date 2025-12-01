Atelier Créatif Père Noël chez KatB Art à Amboise Amboise

Atelier Créatif Père Noël chez KatB Art à Amboise

Venez participer à un atelier créatif Père Noël le 20 décembre 2025.

Réservation obligatoire, places limitées.

A partir de 4 ans. 15 .

97 Rue Nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 04 36 72 katb.art@orange.fr

English : Creative Santa Claus Workshop at KatB Art in Amboise

Take part in a creative Father Christmas workshop on 20th December 2025.

