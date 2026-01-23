Atelier créatif perles de bois Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier créatif perles de bois

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

2026-02-17

Viens créer ton personnage ou petit monstre en perle de bois.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Come and create your own character or little monster out of wooden beads.

