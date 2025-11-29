Atelier créatif – Perles de rocaille L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Créez vos plus belles parures !

Venez concevoir vos propres bijoux en perles de rocaille. Plein de couleurs vous attendent dans les placards de l’atelier, de quoi ramener un peu d’été en ce mois de novembre.

– niveau débutant – matériel fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

INSCRIPTION

Venez fabriquer de ravissants bijoux en perles !

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative