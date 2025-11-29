Atelier créatif – Perles de rocaille L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier créatif – Perles de rocaille L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 29 novembre 2025.
Créez vos plus belles parures !
Venez concevoir vos propres bijoux en perles de rocaille. Plein de couleurs vous attendent dans les placards de l’atelier, de quoi ramener un peu d’été en ce mois de novembre.
– niveau débutant – matériel fournis –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 29 novembre • 14h30 – 17h30
Le samedi 29 novembre 2025
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative