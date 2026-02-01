Atelier créatif Petit jardin imaginaire

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-27 2026-03-05

Pour bricoleur en herbe ou pas ! Créer son jardin imaginaire en utilisant toutes sortes de matériaux à disposition bois, argile, peinture.

.

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 73 44 33 creaticri@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For budding do-it-yourselfers and non-do-it-yourselfers alike! Create your own imaginary garden using all kinds of materials: wood, clay, paint.

L’événement Atelier créatif Petit jardin imaginaire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon