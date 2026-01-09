Atelier créatif petites bêtes Médiathèque Louverné

Atelier créatif petites bêtes

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

2026-04-15

Les insectes sont les piliers de la biodiversité. Pendant 45 minutes, viens créer les petites bêtes qui peuplent nos jardins avec du papier, des pompons ou du matériel de récupération !

De 6 à 10 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Insects are the pillars of biodiversity. For 45 minutes, come and create the little creatures that populate our gardens, using paper, pom-poms or recycled materials!

Ages 6 to 10. Registration (limited number of places) on 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

