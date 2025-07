Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Maison de l’Été Le Havre

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Maison de l’Été Le Havre mercredi 23 juillet 2025.

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Maison de l’Été 125 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-07-23 16:00:00

2025-07-23

À la découverte d’une technique ou d’une intention artistique, les ateliers sont des moments de créativité ouverts à tous.

Au programme du mercredi 23 juillet « Une création très ‘Narrow' » :

En utilisant votre imagination, du papier, des ciseaux et de la colle, inventez votre propre maison extensible et habitée, étirée comme la Narrow House d’Erwin Wurm. Animé par la graphiste-illustratrice Clo’Hey !

À partir de 6 ans.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire.

Maison de l’Été 125 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Discovering a technique or an artistic intention, workshops are moments of creativity open to all.

On the program for Wednesday, July 23 « A very ‘Narrow’ creation »:

Using your imagination, paper, scissors and glue, invent your own stretchy, lived-in house, stretched like Erwin Wurm?s Narrow House. Hosted by graphic designer-illustrator Clo?Hey!

Ages 6 and up.

Children must be accompanied by an adult.

Reservations required.

German :

Auf der Entdeckung einer Technik oder einer künstlerischen Absicht sind die Workshops Momente der Kreativität, die allen offen stehen.

Auf dem Programm am Mittwoch, den 23. Juli « Eine sehr ‘schmale’ Kreation »:

Erfinden Sie mithilfe Ihrer Vorstellungskraft, Papier, Schere und Klebstoff Ihr eigenes erweiterbares und bewohntes Haus, das wie das Narrow House von Erwin Wurm gedehnt wird. Moderiert von der Grafikdesignerin und Illustratorin Clo?Hey!

Ab 6 Jahren.

Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Alla scoperta di una tecnica o di un’intenzione artistica, i laboratori sono momenti di creatività aperti a tutti.

In programma per mercoledì 23 luglio: « Una creazione molto ‘stretta' »:

Con la fantasia, la carta, le forbici e la colla, inventate la vostra casa elastica e vissuta, allungata come la Casa stretta di Erwin Wurm. Guidati dal grafico e illustratore Clo?Hey!

Per bambini dai 6 anni in su.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Descubrir una técnica o una intención artística, los talleres son momentos de creatividad abiertos a todos.

En el programa del miércoles 23 de julio: « Una creación muy « estrecha » »:

Con su imaginación, papel, tijeras y pegamento, invente su propia casa elástica y habitada, estirada como la Casa Estrecha de Erwin Wurm. ¡Dirigido por la diseñadora gráfica e ilustradora Clo?Hey!

Para niños a partir de 6 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Imprescindible reservar.

