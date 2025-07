Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Résidence Le Blason Le Havre

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Résidence Le Blason Le Havre mercredi 6 août 2025.

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Résidence Le Blason 9 Rue Dume d’Aplemont Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-08-06 14:30:00

fin : 2025-08-06 16:00:00

2025-08-06

À la découverte d’une technique ou d’une intention artistique, les ateliers sont des moments de créativité ouverts à tous.

Au programme du mercredi 06 août « Paéidolie » :

À l’image de l’œuvre Niki, la nature a toujours été une source d’inspiration pour les artistes. À votre tour, et à l’aide d’éléments naturels, venez réinterpréter, détourner et faire parler votre imagination !

À partir de 6 ans.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire.

English : Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Discovering a technique or an artistic intention, workshops are moments of creativity open to all.

On the program for Wednesday August 06 « Paéidolie » :

Like Niki?s work, nature has always been a source of inspiration for artists. Now it’s your turn to use natural elements to reinterpret, divert and express your imagination!

Ages 6 and up.

Children must be accompanied by an adult.

Reservations required.

German :

Auf der Entdeckung einer Technik oder einer künstlerischen Absicht sind die Workshops Momente der Kreativität, die allen offen stehen.

Mittwoch, 06. August « Paeidolie »:

Die Natur war schon immer eine Inspirationsquelle für Künstler, wie das Werk von Niki. Verwenden Sie natürliche Elemente, um sie neu zu interpretieren, zu verfremden und Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen!

Ab einem Alter von 6 Jahren.

Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Alla scoperta di una tecnica o di un’intenzione artistica, i laboratori sono momenti di creatività aperti a tutti.

In programma mercoledì 06 agosto: « Paéidolie »:

Come per le opere di Niki, la natura è sempre stata fonte di ispirazione per gli artisti. Ora tocca a voi, utilizzando elementi naturali, reinterpretare, dirottare e dare sfogo alla vostra immaginazione!

Per bambini a partire dai 6 anni.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubrir una técnica o una intención artística, los talleres son momentos de creatividad abiertos a todos.

En el programa del miércoles 06 de agosto « Paéidolie » :

Al igual que la obra de Niki, la naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para los artistas. Ahora te toca a ti, a partir de elementos naturales, reinterpretar, secuestrar y dar rienda suelta a tu imaginación

Para niños a partir de 6 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Imprescindible reservar.

