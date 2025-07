Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Résidence Le Blason Le Havre

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Résidence Le Blason Le Havre mercredi 20 août 2025.

Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Résidence Le Blason 9 Rue Dume d’Aplemont Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-08-20 14:30:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-08-20

À la découverte d’une technique ou d’une intention artistique, les ateliers sont des moments de créativité ouverts à tous.

Au programme du mercredi 20 août « Tout en tissu » :

Plongez dans l’univers doux et unique de l’artiste Nefeli Papadimouli et venez confectionner votre tableau tout en tissu. Libre à vous de découper, assembler, superposer, afin de rendre votre composition unique et créative !

À partir de 6 ans.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire.

English : Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre

Discovering a technique or an artistic intention, workshops are moments of creativity open to all.

On the program for Wednesday August 20 « All in fabric »:

Immerse yourself in the soft and unique world of artist Nefeli Papadimouli, and come and create your own painting all in fabric. It’s up to you to cut, assemble and superimpose your own unique and creative composition!

Ages 6 and up.

Children must be accompanied by an adult.

Reservations required.

German :

Auf der Entdeckung einer Technik oder einer künstlerischen Absicht sind die Workshops Momente der Kreativität, die allen offen stehen.

Auf dem Programm am Mittwoch, den 20. August « Alles aus Stoff » :

Tauchen Sie in die weiche und einzigartige Welt der Künstlerin Nefeli Papadimouli ein und fertigen Sie Ihr Bild ganz aus Stoff an. Es steht Ihnen frei, zu schneiden, zusammenzusetzen und übereinander zu legen, um Ihre Komposition einzigartig und kreativ zu gestalten!

Ab 6 Jahren.

Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Alla scoperta di una tecnica o di un’intenzione artistica, i laboratori sono momenti di creatività aperti a tutti.

In programma mercoledì 20 agosto: « Tutto in tessuto »:

Immergetevi nel mondo morbido e unico dell’artista Nefeli Papadimouli e venite a realizzare il vostro quadro tutto in tessuto. Sta a voi tagliare, assemblare e sovrapporre la vostra composizione unica e creativa!

Per bambini dai 6 anni in su.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubrir una técnica o una intención artística, los talleres son momentos de creatividad abiertos a todos.

En el programa del miércoles 20 de agosto: « Todo en tela »:

Sumérjase en el mundo suave y único de la artista Nefeli Papadimouli y venga a realizar su propio cuadro todo en tela. Recorte, ensamble y superponga su composición única y creativa

Para niños a partir de 6 años.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Imprescindible reservar.

L’événement Atelier créatif Petites mains et grandes oeuvres Un Été Au Havre Le Havre a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie