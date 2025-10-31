ATELIER CRÉATIF PETITS CARNETS Saint-Vincent-d’Olargues

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Atelier créer un petit carnet relié.

Apprenez à fabriquer un petit carnet relié et repartez avec votre création. Gratuit tout public à partir de 8 ans. .

Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 7 66 39 62 29 bib.stvincent@gmail.com

English :

Workshop to create a small bound notebook.

German :

Workshop Ein kleines gebundenes Notizbuch erstellen.

Italiano :

Laboratorio per la creazione di un piccolo taccuino rilegato.

Espanol :

Taller para crear un pequeño cuaderno encuadernado.

