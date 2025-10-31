ATELIER CRÉATIF PETITS CARNETS Saint-Vincent-d’Olargues
Atelier créer un petit carnet relié.
Apprenez à fabriquer un petit carnet relié et repartez avec votre création. Gratuit tout public à partir de 8 ans. .
Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 7 66 39 62 29 bib.stvincent@gmail.com
English :
Workshop to create a small bound notebook.
German :
Workshop Ein kleines gebundenes Notizbuch erstellen.
Italiano :
Laboratorio per la creazione di un piccolo taccuino rilegato.
Espanol :
Taller para crear un pequeño cuaderno encuadernado.
