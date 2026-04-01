Atelier Créatif Petits Poissons en galets Atelier Evasion Créative Baudreix
Atelier Créatif Petits Poissons en galets Atelier Evasion Créative Baudreix mercredi 1 avril 2026.
Atelier Créatif Petits Poissons en galets
Atelier Evasion Créative 5, rue du vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
À partir de galets, les enfants créent un petit tableau en relief sur toile. Peinture du fond, collage, mise en couleur des poissons, motifs et détails graphiques… Chaque enfant compose sa propre scène sous-marine. Un atelier joyeux, coloré, qui mêle nature et imagination. Ils repartent avec leur tableau prêt à décorer leur chambre. Les étapes sont expliquées pas à pas. Le matériel est fourni et l’atelier est adapté à l’âge des enfants. 2 créneaux possibles 10h ou 14h. Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .
Atelier Evasion Créative 5, rue du vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com
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English : Atelier Créatif Petits Poissons en galets
L’événement Atelier Créatif Petits Poissons en galets Baudreix a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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