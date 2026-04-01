Atelier Créatif Petits Poissons en galets Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier Créatif Petits Poissons en galets

Atelier Evasion Créative 5, rue du vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

À partir de galets, les enfants créent un petit tableau en relief sur toile. Peinture du fond, collage, mise en couleur des poissons, motifs et détails graphiques… Chaque enfant compose sa propre scène sous-marine. Un atelier joyeux, coloré, qui mêle nature et imagination. Ils repartent avec leur tableau prêt à décorer leur chambre. Les étapes sont expliquées pas à pas. Le matériel est fourni et l’atelier est adapté à l’âge des enfants. 2 créneaux possibles 10h ou 14h. Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5, rue du vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Créatif Petits Poissons en galets

L’événement Atelier Créatif Petits Poissons en galets Baudreix a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay