Atelier créatif Médiathèque de Pey Pey
Atelier créatif Médiathèque de Pey Pey mardi 10 février 2026.
Atelier créatif
Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Atelier créatif ! Venez réaliser un joli marque page.
Dès 7 ans
Gratuit, sur réservation
Atelier créatif ! Venez réaliser un joli marque page.
Dès 7 ans
Gratuit, sur réservation .
Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif
Pop-up workshop! Create a pop-up card or decor.
Ages 8 and up. Free, on reservation
L’événement Atelier créatif Pey a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans