Atelier créatif Médiathèque de Pey Pey mardi 10 février 2026.

Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey Landes

Début : 2026-02-10
2026-02-10

Atelier créatif ! Venez réaliser un joli marque page.
Dès 7 ans
Gratuit, sur réservation
Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33  mediathequedepey@wanadoo.fr

English : Atelier créatif

Pop-up workshop! Create a pop-up card or decor.
Ages 8 and up. Free, on reservation

