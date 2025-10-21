Atelier créatif photo-collage La Cale Rennes

Atelier créatif photo-collage La Cale Rennes Mardi 21 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif photo-collage

adultes Sur inscription –

Quelques prises de vue, ou vos propres photos, un peu de matériel, votre créativité…

et accompagné par Maud, le tour est joué !

Vos souvenirs seront sous cloche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T20:30:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-creatif-pour-les-adultes

La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine