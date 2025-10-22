Atelier créatif « Photo & collage surréaliste » à La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés Cusset

Atelier créatif « Photo & collage surréaliste » à La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn

La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Les enfants prennent quelques photos rapides (ou utilisent des images fournies) puis les transforment en créations fantastiques par découpage, collage et dessin, façon petit musée d’art moderne.

La fabrique po.éthique Atelier boutique de créateurs locaux et engagés 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

English :

Children take a few quick photos (or use images provided) and then transform them into fantastic creations by cutting, collaging and drawing, like a small museum of modern art.

German :

Die Kinder machen ein paar schnelle Fotos (oder verwenden bereitgestellte Bilder) und verwandeln sie dann durch Ausschneiden, Kleben und Zeichnen in fantastische Kreationen im Stil eines kleinen Museums für moderne Kunst.

Italiano :

I bambini scattano alcune foto veloci (o utilizzano le immagini fornite) e poi le trasformano in fantastiche creazioni ritagliando, incollando e disegnando, nello stile di un piccolo museo di arte moderna.

Espanol :

Los niños hacen unas cuantas fotos rápidas (o utilizan las imágenes proporcionadas) y luego las transforman en fantásticas creaciones recortando, haciendo collages y dibujando, al estilo de un pequeño museo de arte moderno.

