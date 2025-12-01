Atelier créatif photophore de Noël Thann

Atelier créatif photophore de Noël

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Venez assister à cet atelier de réalisation d’un photophore de Noël à partir d’éléments recyclés animé par le service environnement. Dès 5 ans.

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

English :

Come and take part in this workshop to make a Christmas candle from recycled elements, led by the environmental department. Ages 5 and up.

German :

Besuchen Sie diesen Workshop der Umweltabteilung, in dem Sie ein weihnachtliches Windlicht aus recycelten Elementen herstellen. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Partecipate a questo laboratorio sulla realizzazione di una candela natalizia con materiali riciclati, a cura del Dipartimento Ambiente. Dai 5 anni in su.

Espanol :

Ven a este taller de elaboración de velas de Navidad con materiales reciclados, dirigido por el Departamento de Medio Ambiente. A partir de 5 años.

