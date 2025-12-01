Atelier créatif photophore de Noël Thann
Atelier créatif photophore de Noël Thann mercredi 10 décembre 2025.
Atelier créatif photophore de Noël
place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Venez assister à cet atelier de réalisation d’un photophore de Noël à partir d’éléments recyclés animé par le service environnement. Dès 5 ans.
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
English :
Come and take part in this workshop to make a Christmas candle from recycled elements, led by the environmental department. Ages 5 and up.
German :
Besuchen Sie diesen Workshop der Umweltabteilung, in dem Sie ein weihnachtliches Windlicht aus recycelten Elementen herstellen. Ab 5 Jahren.
Italiano :
Partecipate a questo laboratorio sulla realizzazione di una candela natalizia con materiali riciclati, a cura del Dipartimento Ambiente. Dai 5 anni in su.
Espanol :
Ven a este taller de elaboración de velas de Navidad con materiales reciclados, dirigido por el Departamento de Medio Ambiente. A partir de 5 años.
