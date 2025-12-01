Atelier créatif Pindères
Atelier créatif Pindères samedi 13 décembre 2025.
Atelier créatif
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Décoration de bougies et suspensions de Noël
Animé par Anaïs .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com
English : Atelier créatif
L’événement Atelier créatif Pindères a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne