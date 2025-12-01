Atelier créatif Pindères

Atelier créatif Pindères samedi 13 décembre 2025.

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Décoration de bougies et suspensions de Noël
Animé par Anaïs   .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59  associationdeslugues@gmail.com

