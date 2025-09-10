Atelier créatif Plérin Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Atelier créatif Plérin Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc mercredi 10 septembre 2025.

Atelier créatif Plérin

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Un atelier participatif pour nous aider à réaliser la déco de la journée festive du samedi 27 septembre. Au programme guirlandes, mobiles d’origamis, arbres stylisés…A partir de 5 ans pour les enfants accompagné.es. Sur inscription. .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif Plérin Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme